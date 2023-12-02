За два тижні ми оголосимо готовність України до перемовин про членство у ЄС, - віцепрезидентка Єврокомісії
Висновок Європейської комісії щодо повної готовності України до початку офіційних перемовин відносно входження до складу ЄС буде оприлюднено на три з половиною місяці раніше запланованого терміну - на саміті ЄС 14-15 грудня
Про це віцепрезидентка Єврокомісії, чеська політикиня Вера Йоурова заявила в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, що вийшло сьогодні, 2 грудня 2023 року.
"Ми не будемо чекати до березня. Коли Єврокомісія виступила з цією пропозицією в листопаді, вважалося, що Києву знадобиться ще кілька місяців, аби відповідати критеріям, визначеними 27 країнами", - зазначила вона.
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Однак, побачене нею особисто під час нещодавнього візиту до України, наголосила Йоурова, дозволяє скоротити підготовчий етап.
"Я щойно повернулася з Києва. З того, що я побачила, безумовно, помітно, що є ще чим зайнятись у боротьбі з корупцією чи захисті національних меншин, але Україна налаштована рішуче й буде готова до середини грудня. За два тижні Комісія (Європейська, - ред.) повідомить європейським лідерам, що Україна виконала всі умови для негайного початку перемовин про вступ (до Європейського Союзу, - ред.)", - пояснила віцепрезидентка Єврокомісії.
- У вівторок, 28 листопада, конференція президентів Європарламенту публічно закликала Європейську Раду підтвердити початок переговорів про вступ України до ЄС.
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