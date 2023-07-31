За фінансування ЗСУ: РФ арештувала активи Ахметова
У Москві суд арештував активи українського бізнесмена Ріната Ахметова через справу щодо фінансування Збройних Сил України
Про це інформує російське пропагандистське агентство ТАСС.
Так арешт наклали на майно ТОВ "Метінвест Євразія", приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Метінвест Б. В." та ТОВ "Бєлгородметаллоснаб".
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Бєлгородметаллоснаб входить до "Метінвест Євразія", що зареєстроване у Москві. Засновником останньої компанії є "Метінвест Б. В.". Він входить до групи компаній SCM Holdings Limited, усі акції якої належать Ахметову.
- 11 квітня стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов подає позов проти РФ з вимогою компенсувати збитки, завдані у 2014-2017 роках внаслідок втручання у діяльність чи експропріації активів на окупованих нею територіях Донецької й Луганської областей.
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