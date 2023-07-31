Про це інформує російське пропагандистське агентство ТАСС.

Так арешт наклали на майно ТОВ "Метінвест Євразія", приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Метінвест Б. В." та ТОВ "Бєлгородметаллоснаб".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Бєлгородметаллоснаб входить до "Метінвест Євразія", що зареєстроване у Москві. Засновником останньої компанії є "Метінвест Б. В.". Він входить до групи компаній SCM Holdings Limited, усі акції якої належать Ахметову.