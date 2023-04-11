Ахметов починає судитися з РФ за активи на тимчасово окупованих територіях

Про це у вівторок, 11 квітня, повідомила інвестиційна група Ахметова System Capital Management.

До таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, зокрема:

"Єнакіївський металургійний завод";

"ДТЕК Ровенькиантрацит";

"ДТЕК Свердловантрацит";

навчально-тренувальна база "Кірша";

"Донбас Арена", у будівництво якої інвестували понад $400 мільйонів.

Водночас інвестиційна група Ахметова заявляє, що гроші, які відшкодує РФ, підуть на відновлення України.

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"Я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, й агресор має понести як фінансове, так і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць і зростання економіки України", - заявив він.