Ахметов починає судитися з РФ за активи на тимчасово окупованих територіях
Український бізнесмен Рінат Ахметов подає позов проти РФ з вимогою компенсувати збитки, завдані у 2014-2017 роках внаслідок втручання у діяльність чи експропріації активів на окупованих нею територіях Донецької й Луганської областей
Про це у вівторок, 11 квітня, повідомила інвестиційна група Ахметова System Capital Management.
До таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, зокрема:
- "Єнакіївський металургійний завод";
- "ДТЕК Ровенькиантрацит";
- "ДТЕК Свердловантрацит";
- навчально-тренувальна база "Кірша";
- "Донбас Арена", у будівництво якої інвестували понад $400 мільйонів.
Водночас інвестиційна група Ахметова заявляє, що гроші, які відшкодує РФ, підуть на відновлення України.
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"Я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, й агресор має понести як фінансове, так і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць і зростання економіки України", - заявив він.
- 27 грудня стало відомо, що двадцять найзаможніших українців за час повномасштабної війни втратила кількох знакових осіб, проте до переліку потрапило більше "нових" бізнесменів у сфері технологій.
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