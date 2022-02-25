За кілька днів в Україні знищать тисячі військових РФ, - Резніков закликав росіян ховати близьких від війни проти українців
Очільник Міноборони Олексій Резніков назвав ЗСУ найпотужнішою армією Європи та закликав росіян переховувати близьких від війни проти українців
Про це інформує телеґрам-канал Верховної Ради.
"Дорогі українці! Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи й безстрашний народ", - написав Олексій Резніков.
За його словами, українські захисники й захисниці щохвилини своєї боротьби змінюють ставлення до України у світі, що збільшує підтримку.
"Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи.
Ми обов’язково переможемо!", - наголосив Олексій Резніков.
Крім того, очільник Міноборони України звернувся до мешканців РФ, особливо - до дружин, матерів, подруг російських солдатів і офіцерів.
"За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі", - заявив міністр.
Він назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею не лише українців, а й росіян. Олексій Резніков додав, що в Росії забирають призивників без бойових навичок, контрактникам не говорять, куди вони їдуть і що на них чекає.
"Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дорогі. Не відправте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть із кожного вікна в кожному з українських міст. Виходьте на вулиці. Вимагайте зупинити війну. Вимагайте вивести російську армію з України. Не бійтеся!", - закликав міністр.
Він додав, що правда на боці таких людей і вони можуть усе змінити, щоб не шкодувати потім.
"Коли вся інформація про військові злочини Кремля розкриється, ваші близькі будуть вам дуже вдячні", - підсумував Олексій Резніков.
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