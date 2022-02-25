За кілька днів в Україні знищать тисячі військових РФ, - Резніков закликав росіян ховати близьких від війни проти українців

Про це інформує телеґрам-канал Верховної Ради.



"Дорогі українці! Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи й безстрашний народ", - написав Олексій Резніков.



За його словами, українські захисники й захисниці щохвилини своєї боротьби змінюють ставлення до України у світі, що збільшує підтримку.



"Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи.

Ми обов’язково переможемо!", - наголосив Олексій Резніков.



Крім того, очільник Міноборони України звернувся до мешканців РФ, особливо - до дружин, матерів, подруг російських солдатів і офіцерів.



"За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі", - заявив міністр.



Він назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею не лише українців, а й росіян. Олексій Резніков додав, що в Росії забирають призивників без бойових навичок, контрактникам не говорять, куди вони їдуть і що на них чекає.



"Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дорогі. Не відправте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть із кожного вікна в кожному з українських міст. Виходьте на вулиці. Вимагайте зупинити війну. Вимагайте вивести російську армію з України. Не бійтеся!", - закликав міністр.



Він додав, що правда на боці таких людей і вони можуть усе змінити, щоб не шкодувати потім.



"Коли вся інформація про військові злочини Кремля розкриється, ваші близькі будуть вам дуже вдячні", - підсумував Олексій Резніков.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb