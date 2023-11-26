За "Мілан" зіграв 15-річний футболіст. Це наймолодший гравець в історії Серії А
У суботу, 25 листопада, у чемпіонаті Італії зіграв 15-річний Франческо Камарда
Про це повідомляє офіційний твіттер Серії А.
Франческо Камарда дебютував за "Мілан" у 13-му турі чемпіонату Італії, де "россонері" зустрічались з "Фіорентиною" і перемогли 1:0.
Камарда, який виступає на позиції нападника, з'явився на полі на 83-й хвилині. Він наймолодший гравець в історії Серії А. Йому лише 15 років і 260 днів.
У турнірній таблиці Серії А "Мілан" з 26 балами займає третю позицію. Команда Стефано Піолі відстає від "Інтера", який є лідером, на 5 очок.
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