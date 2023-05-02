За минулий тиждень російська армія 70 разів обстріляла Чернігівщину, - журналіст Маслов
Журналіст Олексій Маслов повідомив, що за минулий тиждень росіяни збільшили інтенсивність обстрілів Чернігівщини, обстрілюючи область понад 10 разів на день
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ворог обстрілює територію Чернігівщини з літаків, не заходячи у повітряний простір нашої країни. Це керовані авіабомби, які долають відстань не менше 25 км. Такі бомби дуже важко збити нашим протиповітряним силам", - пояснив Маслов.
Журналіст також розповів, що росіяни збільшили інтенсивність обстрілів прикордонних громад Чернігівщини
"На минулому тижні ворог 9 разів обстріляв територію Чернігівщини керованими авіабомбами. Крім того, росіяни збільшили інтенсивність обстрілів прикордонних громад Чернігівщини. За офіційною інформацією від обласної ВА, росіяни понад 70 разів обстріляли територію Чернігівщини. Якщо раніше кількість обстрілів за день сягала не більше 2-3 разів, то зараз росіяни атакують нашу область понад 10 разів щодня", - додав він.
- 1 травня російські окупаційні війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів
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