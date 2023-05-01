Росіяни вранці обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з артилерії та мінометів
Із початку доби російські окупаційні війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 05:43 до 07:20 зафіксовано 17 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії в районі н.п. Грем'яч (Чернігівщина, – ред.). Унаслідок обстрілу сталося займання старої будівлі церкви (не експлуатувалася)", - розповіли військові й зазначили, що інформації про втрати серед місцевого населення немає.
Пізніше дісталося й Сумщині, цього разу – з мінометів.
"З 10:15 до 10:20 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, по н.п. Ходіне", - розповіли в пресслужбі.
Там зазначили, що про ураження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Також немає даних про людські жертви.
- За даними ОВА, за минулий тиждень кількість обстрілів прикордонних територій Чернігівської області значно зросла.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе