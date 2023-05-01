Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"З 05:43 до 07:20 зафіксовано 17 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії в районі н.п. Грем'яч (Чернігівщина, – ред.). Унаслідок обстрілу сталося займання старої будівлі церкви (не експлуатувалася)", - розповіли військові й зазначили, що інформації про втрати серед місцевого населення немає.

Пізніше дісталося й Сумщині, цього разу – з мінометів.

"З 10:15 до 10:20 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, по н.п. Ходіне", - розповіли в пресслужбі.

Там зазначили, що про ураження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Також немає даних про людські жертви.