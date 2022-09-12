Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у телеграмі.

"За минулий тиждень із-за кордону повернулися понад 4 тис. дітей шкільного віку. І це ще раз підтверджує, що українці незламні. Освітяни, діти, батьки, а також міжнародні колеги та партнери об’єдналися заради освіченого майбутнього нашої країни. Вдячний кожному і кожній! Нехай спільна віра, а також підтримка одне одного продовжують наближати нас до перемоги", - пише Шкарлет.

Також Міністр освіти зазначив, що попри постійне бомбардування Росією українських закладів освіти, вчителям вдалося закінчити навчальний рік та розпочати новий.

"Сьогодні 201-й день героїчного протистояння України країні-агресору. За цей час від бомбардувань та ракетних обстрілів пошкоджено 2 480 закладів освіти, 286 з них ущент зруйновано. Попри це, учителі, викладачі, науковці та молодь гідно тримають освітній фронт. Хтось долучився до лав ЗСУ та загонів тероборони, хтось став волонтером та захисником кіберфронту, а хтось продовжує надавати знання українським дітям", - йдеться у повідомленні.

15 серпня у Центрі оцінювання якості освіти заявили, що діти з окупованих територій і зон активних бойових дій можуть вступати до вишів за квотою без складання національного мультипредметного тесту.

Новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні.

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