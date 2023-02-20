Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зокрема, 9 разів під обстріл потрапляв обласний центр. Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.

"Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 3 людини загинули, 8 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - розповіли в ОВА.

"Серед поранених російськими обстрілами є троє дітей: хлопчики 8 та 13 років, а також 10-річна дівчинка", - додали там.