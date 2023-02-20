За минулу добу на Херсонщині загинули 3 людини і дістали поранення 8, серед них діти
Протягом доби 19 лютого російські окупанти 75 разів обстріляли населені пункти Херсонщини з РСЗВ, мінометів, артилерії і танків. Також вони застосовували БПЛА
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зокрема, 9 разів під обстріл потрапляв обласний центр. Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.
"Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 3 людини загинули, 8 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - розповіли в ОВА.
"Серед поранених російськими обстрілами є троє дітей: хлопчики 8 та 13 років, а також 10-річна дівчинка", - додали там.
- Упродовж доби 18 лютого російська армія 55 разів гатила по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, мінометів, бойових машин піхоти та БПЛА.
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