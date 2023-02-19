За добу росіяни атакували Херсонщину 55 разів, двоє поранених
Упродовж доби 18 лютого російська армія 55 разів гатила по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, мінометів, бойових машин піхоти та БПЛА. Унаслідок атаки двох людей поранено
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 55 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та БПЛА", - мовиться в тексті пресслужби.
Так, Херсон росіяни атакували 9 разів: у місті пошкоджено житлові будинки. Унаслідок дій окупантів дві людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Нагадаємо, попередньої доби росіяни завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів:більшість із них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.
- У ніч на 19 лютого російська армія з артилерії атакувала Нікополь у Дніпропетровській області, пошкоджено житлові будинки.
- Уранці загарбники завдали ракетного удару по Дружківці в Донецькій області, пошкоджено 2 багатоповерхівки та автомобілі.
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