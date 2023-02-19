За добу росіяни атакували Херсонщину 55 разів, двоє поранених

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 55 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та БПЛА", - мовиться в тексті пресслужби.

Так, Херсон росіяни атакували 9 разів: у місті пошкоджено житлові будинки. Унаслідок дій окупантів дві людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.