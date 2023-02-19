Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено будинки
У ніч на 19 лютого російська армія з артилерії атакувала Нікополь у Дніпропетровській області, пошкоджено житлові будинки
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. Коли люди мирно спали у своїх домівках, ворог пустив в хід артилерію", - зазначили в пресслужбі.
Так, від атаки пошкоджено два будинки та приватне підприємство й лінія електропередачі.
За даними ОВА, люди не постраждали.
- Нагадаємо, попередньої доби росіяни завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів:більшість із них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе