Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено будинки

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. Коли люди мирно спали у своїх домівках, ворог пустив в хід артилерію", - зазначили в пресслужбі.

Так, від атаки пошкоджено два будинки та приватне підприємство й лінія електропередачі.

За даними ОВА, люди не постраждали.