Ранком росіяни вдарили по Дружківці на Донеччині, пошкоджено будинки й авто

Про це поінформували в Донецькій ОВА.

Ранком 19 лютого загарбники завдали ракетного удару по Дружківці: ушкоджено щонайменше дві багатоповерхівки та приватні автомобілі.

Станом на 08:39 до ОВА не надходила інформація про постраждалих.

"Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.

Воювати проти цивільних - звична тактика окупантів.

Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся!" - зазначив голова адміністрації Павло Кириленко.