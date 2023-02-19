Ранком росіяни вдарили по Дружківці на Донеччині, пошкоджено будинки й авто
Уранці 19 лютого російська армія завдала ракетного удару по Дружківці в Донецькій області, пошкоджено 2 багатоповерхівки та автомобілі
Про це поінформували в Донецькій ОВА.
Ранком 19 лютого загарбники завдали ракетного удару по Дружківці: ушкоджено щонайменше дві багатоповерхівки та приватні автомобілі.
Станом на 08:39 до ОВА не надходила інформація про постраждалих.
"Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.
Воювати проти цивільних - звична тактика окупантів.
Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся!" - зазначив голова адміністрації Павло Кириленко.
- Нагадаємо, попередньої доби росіяни завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів:більшість із них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.
- У ніч на 19 лютого російська армія з артилерії атакувала Нікополь у Дніпропетровській області, пошкоджено житлові будинки.
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