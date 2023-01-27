За минулу добу росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що двох людей вбили в Очеретиному, двох - у Богоявленці. Ще одна людина загинула в Авдіївці та одна в Парасковіївці. Також дев'ятеро цивільних на Донеччині зазнали поранень.

Загалом за час повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині 1326 людей. Ще 2905 - поранили. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі неможливо порахувати точну їх кількість.

26 січня внаслідок дій росіян на Харківщині загинули двоє мирних мешканців, ще четверо зазнали поранень.

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