За минулу добу росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини
У четвер, 26 січня, від рук російської армії загинули шість мирних мешканців Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
Він зазначив, що двох людей вбили в Очеретиному, двох - у Богоявленці. Ще одна людина загинула в Авдіївці та одна в Парасковіївці. Також дев'ятеро цивільних на Донеччині зазнали поранень.
Загалом за час повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині 1326 людей. Ще 2905 - поранили. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі неможливо порахувати точну їх кількість.
- 26 січня внаслідок дій росіян на Харківщині загинули двоє мирних мешканців, ще четверо зазнали поранень.
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