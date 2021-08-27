За минулу добу в Україні зафіксували понад 2 тис. випадків COVID-19, більше 800 людей потрапили у лікарню

Про це повідомляє пресцентр МОЗ у Telegram.



Серед нових хворих - 127 дітей та 46 медпрацівників.



Також 26 серпня: 838 осіб потрапили у лікарні, 66 осіб померло, 1 253 людини видужали.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 280 203 осіб;

одужало – 2 204 682 осіб;

летальних випадків – 53 632;

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За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.