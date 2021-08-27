За минулу добу в Україні зафіксували понад 2 тис. випадків COVID-19, більше 800 людей потрапили у лікарню
26 серпня в Україні підтвердили 2 032 нові випадки коронавірусу
Про це повідомляє пресцентр МОЗ у Telegram.
Серед нових хворих - 127 дітей та 46 медпрацівників.
Також 26 серпня: 838 осіб потрапили у лікарні, 66 осіб померло, 1 253 людини видужали.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 280 203 осіб;
- одужало – 2 204 682 осіб;
- летальних випадків – 53 632;
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