"За мною справа не заіржавіє": Лукашенко назвав умову, за якої готовий визнати Крим російським

Про він сказав під час "Прямої лінії".



"Коли Білорусь Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукти. За мною справа не заіржавіє", - сказав Лукашенко

За його словами, він готовий "переступити Будапештську декларацію".

"Мій підпис там стоїть, але я й через це переступлю. У мене руки розв'язані - і Крим, і все інше", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков запрошував Лукашенка до Криму,