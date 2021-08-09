"За мною справа не заіржавіє": Лукашенко назвав умову, за якої готовий визнати Крим російським
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим російським за однієї умови
Про він сказав під час "Прямої лінії".
"Коли Білорусь Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукти. За мною справа не заіржавіє", - сказав Лукашенко
За його словами, він готовий "переступити Будапештську декларацію".
"Мій підпис там стоїть, але я й через це переступлю. У мене руки розв'язані - і Крим, і все інше", - додав Лукашенко.
- Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков запрошував Лукашенка до Криму,
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