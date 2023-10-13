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За наведення російських ракет "заробила" 150 тис. грн і довічний термін: в Україні винесли вирок агентці ФСБ

13 жовтня, 2023 п'ятниця
14:49
Кримінал

В Україні до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засудили 22-річну мешканку Кіровоградщини, яка наводила ракети на оборонні підприємства області

Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Відомо, що дівчина зливала окупантам локації військової та критичної інфраструктури на Кіровоградщині.

"За її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території області. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі", - повідомили в СБУ.

Дівчину затримали, коли вона фотографувала чергову ціль.

В ОГП уточнили, що зловмисницю завербували дистанційно.

"За виконання простих доручень отримувала від російських кураторів від 2 до 4 тис. грн. Згодом, за виконання складніших завдань – фото та відеофіксацію місць дислокації наших військових, їхніх частин та техніки, оборонних підприємств, а також об’єктів критичної інфраструктури, суму винагороди було збільшено до 25-35 тис. грн за один об’єкт. За час співпраці з ворогом жінка отримала за виконану роботу близько 150 тис. грн", - ідеться у повідомленні.

Також відомо, що дівчина поширювала в соцмережах дописи, які виправдовують агресію РФ проти України.

Під час судових засідань пособниця окупантів висловила бажання потрапити до обмінного списку, однак зазначила, що в разі обміну до РФ одразу візьме до рук зброю, аби воювати проти України.

Україна
Війна з Росією
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