За тиждень до Білорусі прибули щонайменше 15 військово-транспортних літаків РФ
З 9 по 17 липня 2022 року було зафіксовано збільшення кількості прильотів великих транспортних літаків з Росії до Білорусі
Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн.
"З 9 по 17 липня 2022 року моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала збільшення кількості прильотів до Білорусі великих транспортних літаків із РФ", - йдеться у повідомленні.
Згідно з їхніми даними, тільки на військовий аеродром у Мачулищах було як мінімум:
- 10 прильотів Іл-76 ВКС РФ;
- 2 прильоту Ан-22 ВКС РФ;
- 3 прильоту Ан-124 ВКС РФ;
"Ан-22 - найбільший у світі турбогвинтовий літак, як і Ан-124, він використовується для перевезення великогабаритного вантажу. За нашою інформацією, як мінімум частину цих літаків щось привезли до Білорусі, проте що саме — невідомо. В одних лише Ан-124 на борту було до 20 осіб персоналу", - повідомляють у моніторингові групі.
Окрім того, на цьому тижні в Білорусь вперше з квітня прилетів і полетів літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 ВКС РФ (RF-94268). Загалом він був на території Білорусі 5 днів 12 годин і "працював" в повітряному просторі Білорусі в супроводі винищувачів із Барановичів - тричі по 6 годин за цей час.
Серед напрямків, куди полетіли або звідки прилітали ці літаки можна виділити: Таганрог, Іваново, Твер і Анапу.
- 15 липня моніторингова група повідомила. що Білорусь продовжила чергові навчання поблизу кордону з Україною до 23 липня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.98
Купівля 35.98Продаж 36.8
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.85
- Актуальне
- Важливе