За тиждень до Білорусі прибули щонайменше 15 військово-транспортних літаків РФ

Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн.

"З 9 по 17 липня 2022 року моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала збільшення кількості прильотів до Білорусі великих транспортних літаків із РФ", - йдеться у повідомленні.

Згідно з їхніми даними, тільки на військовий аеродром у Мачулищах було як мінімум:

10 прильотів Іл-76 ВКС РФ;

2 прильоту Ан-22 ВКС РФ;

3 прильоту Ан-124 ВКС РФ;

"Ан-22 - найбільший у світі турбогвинтовий літак, як і Ан-124, він використовується для перевезення великогабаритного вантажу. За нашою інформацією, як мінімум частину цих літаків щось привезли до Білорусі, проте що саме — невідомо. В одних лише Ан-124 на борту було до 20 осіб персоналу", - повідомляють у моніторингові групі.

Окрім того, на цьому тижні в Білорусь вперше з квітня прилетів і полетів літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 ВКС РФ (RF-94268). Загалом він був на території Білорусі 5 днів 12 годин і "працював" в повітряному просторі Білорусі в супроводі винищувачів із Барановичів - тричі по 6 годин за цей час.

Серед напрямків, куди полетіли або звідки прилітали ці літаки можна виділити: Таганрог, Іваново, Твер і Анапу.

15 липня моніторингова група повідомила. що Білорусь продовжила чергові навчання поблизу кордону з Україною до 23 липня.

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