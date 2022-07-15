Білорусь продовжила чергові навчання поблизу кордону з Україною до 23 липня
Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною продовжено як мінімум до 23 липня
Про це інформує в телеграмі моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах.
17 липня буде вихідний для всіх полігонів, для деяких також і 16 липня.
Навчання на білоруських полігонах:
- Борисовський (227-й) до 23.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23.07;
- Гозький (під Гродно) до 22.07;
- Брестський до 23.07;
- Ріпище (Осиповичі) до 22.07;
- Мар'їна Гірка до 23.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 23.07;
- Неман (під Березівкою) до 22.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 22.07;
- Доманово (під Івацевичами) до 22.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 22.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 23.07.
"Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 12 тижнів. Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.
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