Про це інформує в телеграмі моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

17 липня буде вихідний для всіх полігонів, для деяких також і 16 липня.

Навчання на білоруських полігонах:

Борисовський (227-й) до 23.07;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23.07;

Гозький (під Гродно) до 22.07;

Брестський до 23.07;

Ріпище (Осиповичі) до 22.07;

Мар'їна Гірка до 23.07;

Лосвідо (під Вітебськом) до 23.07;

Неман (під Березівкою) до 22.07;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22.07;

Чепелево (під Слонімом) до 22.07;

Доманово (під Івацевичами) до 22.07;

Стрільбище під Старими Дорогами до 22.07;

Заслонове (під Лепелем) до 23.07.

"Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 12 тижнів. Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.

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