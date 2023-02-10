За тиждень морпіхи знищили 107 росіян, 13 БМП, 8 танків і 2 ЗРК
З 2 по 9 лютого морські піхотинці ліквідували щонайменше 107 російських окупантів
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 2 по 9 лютого морпіхи ліквідували 107 окупантів.
Завдали РФ втрат у вигляді: 8 танків, 4 САУ, 13 БМП, 3 одиниці причіпної артилерії, 2 бойові броньовані машини, автівку, МТЛБ та 2 ЗРК.
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