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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За тиждень морпіхи знищили 107 росіян, 13 БМП, 8 танків і 2 ЗРК

За тиждень морпіхи знищили 107 росіян, 13 БМП, 8 танків і 2 ЗРК

10 лютого, 2023 п'ятниця
18:15
війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

З 2 по 9 лютого морські піхотинці ліквідували щонайменше 107 російських окупантів

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 2 по 9 лютого морпіхи ліквідували 107 окупантів. 

Завдали РФ втрат у вигляді: 8 танків, 4 САУ, 13 БМП, 3 одиниці причіпної артилерії, 2 бойові броньовані машини, автівку, МТЛБ та 2 ЗРК.

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