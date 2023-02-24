Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 15 по 23 лютого морпіхи ліквідували 148 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді 9 БМП, 2 РЛС, 5 одиниць причіпної артилерії, автівки, 5 мінометів, 4 автівок, спостережного поста й 3 сховищ з боєприпасами.