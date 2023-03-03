Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 23 лютого по 2 березня морпіхи ліквідували 109 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 2 танки, 5 БМП, 6 одиниць причіпної артилерії, 3 міномети, 4 автомобілі й радіолокаційна станція.