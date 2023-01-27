За тиждень морські піхотинці знищили 123 росіян, 6 безпілотників, РСЗВ та склад з боєприпасами

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 19 по 26 січня морпіхи ліквідували 123 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 6 БМП, РСЗВ, САУ, автівку, 2 міномети, 6 безпілотників і сховище з боєприпасами.

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