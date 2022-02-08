За тиждень понад 7,5 тис. невакцинованих від COVID-19 працівників відсторонили без збереження зарплати, - Кузін

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"З 31 січня набули чинності зміни до наказу, яким було розширено перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. До переліку додались працівники органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я. Станом на 7 лютого відсторонено 7 531 тис. співробітників вказаних організацій”, - написав Кузін.

За інформацією головного санлікаря, найбільше відсторонено працівників комунальних установ - 4 578 тис. осіб. Не пройшли вакцинацію також 2 136 тис. співробітників закладів охорони здоров'я, із них відсторонили 216 лікарів та 765 медичних сестер.

Крім того, не вакцинувалися 1 тис. співробітників господарського персоналу та 154 - адміністративного. Відсторонили 817 представників органів місцевого самоврядування.

Кузін наголосив, що відповідний наказ раніше не стосувався медиків, адже існував ризик для системи охорони здоров'я у час пандемії. Тепер це правило стосується і їх, адже, за словами санлікаря, медик не може собі дозволити бути невакцинованим у час, коли від важких наслідків та смерті захищає лише щеплення.

"Звичайно, це не той результат, який можна назвати позитивним або таким, що нас задовольняє. Проте колапсу медичної системи або ж масового відсторонення медиків у час пандемії ми вже точно не фіксуємо. Загалом в Україні в закладах охорони здоров'я (комунальних та державних) зараз працює понад 755 тис. співробітників. Відсторонено - 2136 працівників, тобто приблизно 0,2%”, - повідомив Кузін.



Нагадаємо, 31 січня набув чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, представники якої підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу. Згідно з ним, принаймні одне щеплення від коронавірусу повинні зробити співробітники органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.