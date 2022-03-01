За участь у вторгненні до України: Велика Британія вводить санкції проти Білорусі

Про це пише Sky News, повідомляє УП.

Під санкції потраплять начальник Генштабу Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич та ще три заступники міністра оборони, а також два підприємства з ВПК.

До списку потрапили:

генерал-майор Андрій Бурдико, начальник тилу Збройних сил Білорусі

генерал-майор Сергій Симоненко, начальник з озброєння

генерал-майор Андрій Жук, заступник міністра оборони.

Ці люди не зможуть поїхати до Великої Британії, а їхні активи в країні будуть заморожені.

"Ми завдаємо економічного болю Путіну та його близьким. Ми не заспокоїмося, поки не буде відновлено суверенітет та територіальну цілісність України", - сказала міністр закордонних справ Ліз Трасс.

"Режим Лукашенка активно допомагає та підбурює до незаконного вторгнення Росії, і його змусять відчути на собі економічні наслідки своєї підтримки Путіна", - сказала Трасс.