За Україну воюватиме вже третій чеченський батальйон. Від імені ЧРІ, - ЗМІ

Про це йдеться у наказі головнокомандувача збройних сил ЧРІ, прем'єр-міністра уряду у вигнанні Ахмеда Закаєва. Наказ на зборах командирів та бійців оголосив один із командирів на ім'я Хусейн (позивний Бандера), передає "Утро Кавказа".

З наказу випливає, що очолив батальйон колишній боєць добровольчого батальйону імені шейха Мансура, полковник Хаджимурад Зумсо.

При цьому Закаєв зазначив, що присутні "беруть участь в історичній події – відродженні збройних сил ЧРІ".

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На зборах, які проходили в одному з готелів Києва, не були присутні командири чеченських добровольчих батальйонів імені шейха Мансура та імені Джохара Дудаєва.

Зі свого боку виданню "Утро Кавказа" стало відомо, що новий чеченський батальйон діятиме як підрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Раніше він називався "Ічкерійська гвардія".

Довідка

Чеченська республіка Ічкерія існувала з 1991 по 2000 рік до повної окупації її території російськими військами. До 2007 року державні структури ЧРІ діяли у підпіллі. 2007 року керівник ЧРІ Дока Умаров проголосив "Імарат Кавказ".

Частина чеченських політиків і командирів не погодилася з цим рішенням, і уряд ЧРІ у вигнанні продовжив свою діяльність за межами її території.

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Різниця в концепціях ЧРІ та "Імарату Кавказ" полягає у підходах до підстав відновлення державності. Прихильники ЧРІ виступають за національну основу незалежності, а "Імарату Кавказ" - і за національну, і за релігійну водночас. Чечня, на думку останніх, має здобути незалежність від Росії не в межах виключно власної республіки, а у форматі об'єднання народів Північного Кавказу.

Нагадаємо, 13 липня у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови "Про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія".

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