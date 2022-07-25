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Перехідні уряди, національні легіони, ядерне роззброєння. У Празі народи й регіони РФ підписали "Декларацію про деколонізацію Росії"

25 липня, 2022 понедiлок
00:22
Світ Кремль у Казані (Татарстан)

У місті Прага (Чехія) представники народів та окремих регіонів, що перебувають у складі Росії й вважають себе колонізованими, уклали документ під назвою "Декларація про деколонізацію Росії"

Підписання відбулося 23 липня 2022 року. 24 липня повний 4-сторінковий текст декларації оприлюднив проєкт "Idel.Реалії".

"Починаємо процес повної та загальної деколонізації Росії", - йдеться на початку документа.

"Російська Федерація сьогодні – це країна-терорист, яку очолюють військові злочинці", - стверджують підписанти.

Своє твердження вони пояснюють повномасштабним вторгненням РФ в Україну і, як наслідок, втягуванням у нього корінних народів Росії.

"З початком загарбницької війни проти України наші народи та регіони проти своєї волі виявилися втягнутими у військові злочини, у тому числі у розв'язаний Кремлем геноцид української нації. Через таку політику імперського центру народи та регіони РФ зіткнулися з санкційними обмеженнями, загрозою цивілізаційної ізоляції та навіть повного зникнення. Все це призвело до того, що РФ вже зараз стоїть на порозі хаосу та громадянської війни. Перешкодити цьому може лише повна та контрольована деколонізація Росії", - зазначається у декларації.

Завадити імовірному подальшому хаосу всередині РФ автори документа пропонують шляхом "впорядкування неконтрольованого зараз процесу розпаду ядерної держави".

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Для цього, на їхню думку, необхідно "невідкладно розпочати створення національних перехідних урядів / адміністрацій", а вже існуючі парламенти республік та обласні думи регіонів мають "стати на захист інтересів своїх народів та підтвердити раніше прийняті декларації про державний суверенітет".

Населенню регіонів РФ, як наголошується, слід перейти "до мирного системного опору".

"Закликаємо всіх військовослужбовців та представників силових відомств, які є представниками корінних народів та колонізованих регіонів, негайно повернутися на рідну землю та забезпечити мирний та демократичний перехід влади. Закликаємо всіх, хто сьогодні бере участь у несправедливій загарбницькій війні проти України, повернутись додому, у тому числі шляхом здачі в полон ЗСУ", - йдеться у "Декларації про деколонізацію Росії".

В "декларації" також ініціюється "формування національних легіонів (сили самооборони) для захисту суверенітету, прав наших народів та забезпечення миру".

Майбутнім збройним силам суверенізованих нинішніх суб'єктів РФ, кажуть автори "декларації", не буде потрібна ядерна зброя. Тож вони виступають за денуклеарізацію.

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"Звертаємось до держав – членів ООН із закликом надати максимальну допомогу національним перехідним урядам / адміністраціям для досягнення цілей деколонізації та встановлення миру. А також офіційно визнати незалежність та суверенітет держав корінних народів та колонізованих регіонів", - підсумовується у "декларації".

З цією метою організатори форуму 23 липня в Празі планують в листопаді-грудні 2022 року скликати Міжнародну конференцію "з мирної деколонізації та територіального устрою постросійського простору за участю держав – членів Ради Безпеки ООН, держав – сусідів Російської Федерації та міжнародних організацій".

  • Нагадаємо, 13 липня у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови "Про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія".

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Росія
Чехія
ООН
геноцид
ядерна зброя
Радбез ООН
санкції проти Росії
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