За урядовою програмою у безпечніші регіони переїхали 600 підприємств
Налагодили роботу і працюють 380 релокованих компаній
Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у телеграм.
"Ми продовжуємо успішно працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій і вже перемістили 600, з яких 380 успішно продовжують свою діяльність, створюючи робочі місця та сплачуючи податки", – написав він.
Він нагадав, що компанії можуть подати заявку на релокацію в регіонони, де немає активних бойових дій.
- Нагадаємо, відоме українське підприємство з виробництва велосипедів Velotrade - Велотрейд, через війну, евакуювалося із Харкова та переїхало на Буковину.
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