Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у телеграм.

"Ми продовжуємо успішно працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій і вже перемістили 600, з яких 380 успішно продовжують свою діяльність, створюючи робочі місця та сплачуючи податки", – написав він.

Він нагадав, що компанії можуть подати заявку на релокацію в регіонони, де немає активних бойових дій.

Нагадаємо, відоме українське підприємство з виробництва велосипедів Velotrade - Велотрейд, через війну, евакуювалося із Харкова та переїхало на Буковину.