За внесок у розвиток польсько-українських відносин: народного депутата Миколу Княжицького нагородили Медаллю Св. Кирила та Мефодія 

"Микола Княжицький є великим поборником діалогу та примирення між Польщею та Україною. Протягом багатьох років він працює над вшануванням, популяризацією особистості та творчості польського письменника Станіслава Вінценза, а також є одним із засновників ГО "Всеукраїнський демократичний форум", яка працює на міжнародне співробітництво та міжкультурний діалог", - так пояснили свій вибір члени Капітули Медалі. Вони відзначили послідовну підтримку Княжицьким польсько-українського співробітництва та різних культурних ініціатив для переосмислення спільної спадщини двох держав.

Медаль ім Кирила і Мефодія - це гуманітарна нагорода, створена за ініціативи Центру Східної Європи Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні. Нею відзначають вчених, політиків, науковців, громадських діячів, а також організації за їхню діяльність на благо Східної Європи. 2019-го року, наприклад, відзнаку отримав польський політик Павел Коваль, поборник українсько-польських відносин. Миколі Княжицькому капітула присвоїла медаль ще восени 2021 року. Та вручення відтермінували через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Це дуже велика честь і відповідальність для мене. Я хочу ще раз подякувати Капітулі та Університету в Любліні, які вирішили мене нагородити. Ця нагорода, звичайно, не тільки для мене, а й для всіх українців, які працюють над тим, щоб українсько-польські відносини мали майбутнє в європейському союзі. Це дуже важливо для мене", - сказав Микола Княжицький.

Нагадаємо, це вже не перша польська відзнака для Миколи Княжицького. У 2019 році він отримав премію Єжи Ґедройця. Цю гуманітарну нагороду вручають за діяльність у сфері порозуміння між країнами Центрально-Східної Європи та за продовження ідеї Єжи Ґєдройця - польського публіциста й громадського діяча, який був прихильником польсько-української співпраці.