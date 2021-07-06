За Зеленського на виборах готові проголосувати майже 30% українців, - опитування

Про це свідчать дані опитування групи Рейтинг.



29,1% проголосували б за Зеленського. 13,4% українців б підтримали п'ятого президента Петра Порошенка.



12,5% виборців віддали б свій голос за одного із лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. 11,3% громадян проголосували б за лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.



8,7% людей підтримали б очільника партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка, 5,5% українців обрали екснардепа Євгена Мураєва.



4,6% виборців проголосували б за експрем'єра Володимира Гройсмана, а ще 3,4% - за лідера Радикальної партії Олега Ляшка.



Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: телефонні інтерв'ю.



Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 30 червня – 3 липня 2021 року.

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