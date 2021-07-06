За Зеленського на виборах готові проголосувати майже 30% українців, - опитування
29 % виборців готові проголосувати за чинного президента Володимира Зеленського, якщо б вибори відбулись найближчим часом
Про це свідчать дані опитування групи Рейтинг.
29,1% проголосували б за Зеленського. 13,4% українців б підтримали п'ятого президента Петра Порошенка.
12,5% виборців віддали б свій голос за одного із лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. 11,3% громадян проголосували б за лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.
8,7% людей підтримали б очільника партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка, 5,5% українців обрали екснардепа Євгена Мураєва.
4,6% виборців проголосували б за експрем'єра Володимира Гройсмана, а ще 3,4% - за лідера Радикальної партії Олега Ляшка.
Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: телефонні інтерв'ю.
Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 30 червня – 3 липня 2021 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе