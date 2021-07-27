За Зеленського на виборах проголосували б 27% українців, - опитування

Про це свідчать дані групи "Рейтинг".



Друге місце б зайняв п'ятий президент України Петро Порошенко - 13,4% виборців,



Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко набрала б 11,4% виборців.



10,1% громадян підтримали б лідера ОПЗЖ Юрія Бойка.



Далі у списку:

Лідер партії "СіЧ" Ігор Смешко - 7,8%.

Експрем'єр Володимир Гройсман - 6,1%, 6,0% –

Екснардеп Євгеній Мураєв - 6%

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков - 4,1%.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-25 липня 2021 року.