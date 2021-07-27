За Зеленського на виборах проголосували б 27% українців, - опитування
Чинний президент Володимир Зеленський набрав би 27,7% голосів виборів на президентських виборах
Про це свідчать дані групи "Рейтинг".
Друге місце б зайняв п'ятий президент України Петро Порошенко - 13,4% виборців,
Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко набрала б 11,4% виборців.
10,1% громадян підтримали б лідера ОПЗЖ Юрія Бойка.
Далі у списку:
- Лідер партії "СіЧ" Ігор Смешко - 7,8%.
- Експрем'єр Володимир Гройсман - 6,1%, 6,0% –
- Екснардеп Євгеній Мураєв - 6%
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков - 4,1%.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.94
- Актуальне
- Важливе