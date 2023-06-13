Про це інформує СБУ.

Зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Джіоєв допомагав міноборони РФ перекидати ворожі війська на територію України. Так за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії Оборонлогістика було залучено до організації морської переправи з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя.

Також, після вибуху на Кримському мосту, чиновник наказав встановити поромну переправу з території Росії на тимчасово окупований півострів. У такий спосіб ворог перекидав на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси. Також ці поромні маршрути російська армія використовувала для вивезення награбованого українського зерна на свою територію.

Джіоєву повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

"Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми", - ідеться в повідомленні.