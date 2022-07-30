Заборона показувати курс валют, навряд чи допоможе Нацбанку тримати курс, - економіст Кушнірук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нацбанк сподівається, що забороною показувати курс валют, зможе стримати негативні очікування людей і, відповідно, ситуація з курсом стабілізується. На мій погляд, це не так. Ситуація у тому, що йде тиск на курс національної валюти, тому що маємо негативний торговельний баланс через скорочення експортної виручки", - пояснив економіст.



Борис Кушнірук зазначив, що зараз є дисбаланс між експортом та імпортом.



"Золотовалютні резерви Нацбанку доволі обмежені, відповідно, він не може собі дозволити проводити валютні інтервенції, також тримати курс ринковими методами, тому вдається до не дуже вдалих ідей, як заборонити показувати курс. На мою думку, це навряд чи принципово допоможе", - зауважив Кушнірук.

29 липня НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло

30 липня курс валют: ціна долара в обмінниках підскочила вище 42 грн

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb