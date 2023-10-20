Заборона релігійних організацій, пов'язаних із РФ: хто з нардепів не підтримав законопроєкт, - рух Чесно

Про це інформує рух Чесно.

Як зазначили у русі, загалом 18%, тобто 72 нардепи, не підтримали законопроєкт №8371 у першому читанні: вони або проголосували проти заборони, або не голосували зовсім, попри те, що були присутніми в ВР того дня.

Рух Чесно повідомляє, що найбільше нардепів від усього складу під час голосування за законопроєкт "зникло" у депутатських групах:

"Відновлення України" - 59%

"За майбутнє" - 29%

ПЗЖМ - 27%

Водночас "зниклих" нардепів не було у фракціях "Європейська солідарність" та "Голос".

"Частина депутатів були "відсутніми" під час голосування за цей законопроєкт, проте були присутні у залі та голосували за інші питання. Це означає, що саме під час цього голосування нардепи витягли персональні картки для голосування, аби не приймати рішення та не нести відповідальність за нього", - пояснили у русі.

Крім того, деякі з депутатів не натисли жодної кнопки, тож вони відображаються у системі як такі, що "не голосували". У Чесно нагадали, що в обов'язки депутата входить голосувати "за", "проти" або "утримуватися": можливості не голосувати регламентом не передбачено.

У русі Чесно зауважують, що голоси "проти" переважно віддали депутати з ПЗЖМ (єдиний, хто голосував "за" - Юрій Загородній) та "Відновлення України", утворені після заборони ОПЖЗ. Проти заборони голосували також позафракційний мажоритарник Дмитро Шпенов та колишній мажоритарник від "Слуги народу", а зараз позафракційний Євгеній Шевченко.

"Лише двоє нардепів "утрималось" під час голосування — екс-"слуга" і мажоритарник з Кіровоградщини Олег Воронько, який зараз входить до групи "Відновлення України" та скандальний мажоритарник від "Слуги народу" Георгій Мазурашу", - розповідають у Чесно.

Хто з нардепів "не голосував" за законопроєкт

Слуга народу:

Бужанський М.

Воронов В.

Діденко Ю.

Брагар Є.

Касай К.

Мурдій І.

Перебийніс М.

Кормишкіна І.

Савченко О.

Тарасенко Т.

Чернявський С.

Хоменко О.

ПЗЖМ:

Іоффе Ю.

Павленко Ю.

Німченко В.

Відновлення України:

Яковенко Є.

Хто з нардепів був відсутній під час голосування за законопроєкт

Слуга народу:

Беленюк Ж.

Бунін С.

Васильєв І.

Войцехівський В.

Гетьманцев Д.

Демченко С.

Забуранна Л.

Касай Г.

Володіна Д.

Галушко М.

Гринчук О.

Зуб В.

Кальченко С.

Культенко А.

Куницький О.

Литвиненко С.

Остапенко А.

Припутень Д.

Рєпіна Е.

Руденко О.

Северин С.

Кузьміних С.

Мулик Р.

Нестеренко К.

Павлюк М.

Ткаченко О.

Халімон П.

Шпак Л.

Фролов П.

Шол М.

Батьківщина:

Дубіль В.

Відновлення України:

Гнатенко В.

Кісільов І.

Лукашев О.

Приходько Н.

Столар В.

Ісаєнко Д.

Мороз В.

Славицька А.

Фельдман О.

ПЗЖМ:

Кальцев В.

Мамка Г.

Суркіс Г.

Довіра:

Вацак Г.

Горват Р.

Петьовка В.

Кіссе А.

Мінько С.

За майбутнє:

Герега О.

Молоток І.

Скороход А.

Урбанський А.

Шаповалов Ю.

Позафракційні:

Іванісов Р.

Магера С.

Торохтій Б.

19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.