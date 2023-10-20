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Заборона релігійних організацій, пов'язаних із РФ: хто з нардепів не підтримав законопроєкт, - рух Чесно

20 жовтня, 2023 п'ятниця
22:21
Суспільство Верховна Рада

У четвер, 19 жовтня, у Верховній Раді відбулося голосування за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією: його не підтримали 72 народних депутати

Про це інформує рух Чесно

Як зазначили у русі, загалом 18%, тобто 72 нардепи, не підтримали законопроєкт №8371 у першому читанні: вони або проголосували проти заборони, або не голосували зовсім, попри те, що були присутніми в ВР того дня. 

Рух Чесно повідомляє, що найбільше нардепів від усього складу під час голосування за законопроєкт "зникло" у депутатських групах: 

  • "Відновлення України" - 59%
  • "За майбутнє" - 29%
  •  ПЗЖМ - 27%

Водночас "зниклих" нардепів не було у фракціях "Європейська солідарність" та "Голос".  

"Частина депутатів були "відсутніми" під час голосування за цей законопроєкт, проте були присутні у залі та голосували за інші питання. Це означає, що саме під час цього голосування нардепи витягли персональні картки для голосування, аби не приймати рішення та не нести відповідальність за нього", - пояснили у русі. 

Крім того, деякі з депутатів не натисли жодної кнопки, тож вони відображаються у системі як такі, що "не голосували". У Чесно нагадали, що в обов'язки депутата входить голосувати "за", "проти" або "утримуватися": можливості не голосувати регламентом не передбачено. 

У русі Чесно зауважують, що голоси "проти" переважно віддали депутати з ПЗЖМ (єдиний, хто голосував "за" - Юрій Загородній) та "Відновлення України", утворені після заборони ОПЖЗ. Проти заборони голосували також позафракційний мажоритарник Дмитро Шпенов та колишній мажоритарник від "Слуги народу", а зараз позафракційний Євгеній Шевченко.

"Лише двоє нардепів "утрималось" під час голосування — екс-"слуга" і мажоритарник з Кіровоградщини Олег Воронько, який зараз входить до групи "Відновлення України" та скандальний мажоритарник від "Слуги народу" Георгій Мазурашу", - розповідають у Чесно. 

Хто з нардепів "не голосував" за законопроєкт

Слуга народу:

  • Бужанський М.
  • Воронов В.
  • Діденко Ю.
  • Брагар Є.
  • Касай К.
  • Мурдій І.
  • Перебийніс М.
  • Кормишкіна І.
  • Савченко О.
  • Тарасенко Т.
  • Чернявський С.
  • Хоменко О.

ПЗЖМ:

  • Іоффе Ю.
  • Павленко Ю.
  • Німченко В.

Відновлення України: 

  • Яковенко Є.

Хто з нардепів був відсутній під час голосування за законопроєкт

Слуга народу:

  • Беленюк Ж.
  • Бунін С.
  • Васильєв І.
  • Войцехівський В.
  • Гетьманцев Д.
  • Демченко С.
  • Забуранна Л.
  • Касай Г.
  • Володіна Д.
  • Галушко М.
  • Гринчук О.
  • Зуб В.
  • Кальченко С.
  • Культенко А.
  • Куницький О.
  • Литвиненко С.
  • Остапенко А.
  • Припутень Д.
  • Рєпіна Е.
  • Руденко О.
  • Северин С.
  • Кузьміних С.
  • Мулик Р.
  • Нестеренко К.
  • Павлюк М.
  • Ткаченко О.
  • Халімон П.
  • Шпак Л.
  • Фролов П.
  • Шол М.

Батьківщина:

  • Дубіль В.

Відновлення України:

  • Гнатенко В.
  • Кісільов І.
  • Лукашев О.
  • Приходько Н.
  • Столар В.
  • Ісаєнко Д.
  • Мороз В.
  • Славицька А.
  • Фельдман О.

ПЗЖМ:

  • Кальцев В.
  • Мамка Г.
  • Суркіс Г.

Довіра:

  • Вацак Г.
  • Горват Р.
  • Петьовка В.
  • Кіссе А.
  • Мінько С.

За майбутнє:

  • Герега О.
  • Молоток І.
  • Скороход А.
  • Урбанський А.
  • Шаповалов Ю.

Позафракційні:

  • Іванісов Р.
  • Магера С.
  • Торохтій Б.

19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.

Україна
Верховна Рада
УПЦ МП
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