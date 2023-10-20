Заборона релігійних організацій, пов'язаних із РФ: хто з нардепів не підтримав законопроєкт, - рух Чесно
У четвер, 19 жовтня, у Верховній Раді відбулося голосування за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією: його не підтримали 72 народних депутати
Про це інформує рух Чесно.
Як зазначили у русі, загалом 18%, тобто 72 нардепи, не підтримали законопроєкт №8371 у першому читанні: вони або проголосували проти заборони, або не голосували зовсім, попри те, що були присутніми в ВР того дня.
Рух Чесно повідомляє, що найбільше нардепів від усього складу під час голосування за законопроєкт "зникло" у депутатських групах:
- "Відновлення України" - 59%
- "За майбутнє" - 29%
- ПЗЖМ - 27%
Водночас "зниклих" нардепів не було у фракціях "Європейська солідарність" та "Голос".
"Частина депутатів були "відсутніми" під час голосування за цей законопроєкт, проте були присутні у залі та голосували за інші питання. Це означає, що саме під час цього голосування нардепи витягли персональні картки для голосування, аби не приймати рішення та не нести відповідальність за нього", - пояснили у русі.
Крім того, деякі з депутатів не натисли жодної кнопки, тож вони відображаються у системі як такі, що "не голосували". У Чесно нагадали, що в обов'язки депутата входить голосувати "за", "проти" або "утримуватися": можливості не голосувати регламентом не передбачено.
У русі Чесно зауважують, що голоси "проти" переважно віддали депутати з ПЗЖМ (єдиний, хто голосував "за" - Юрій Загородній) та "Відновлення України", утворені після заборони ОПЖЗ. Проти заборони голосували також позафракційний мажоритарник Дмитро Шпенов та колишній мажоритарник від "Слуги народу", а зараз позафракційний Євгеній Шевченко.
"Лише двоє нардепів "утрималось" під час голосування — екс-"слуга" і мажоритарник з Кіровоградщини Олег Воронько, який зараз входить до групи "Відновлення України" та скандальний мажоритарник від "Слуги народу" Георгій Мазурашу", - розповідають у Чесно.
Хто з нардепів "не голосував" за законопроєкт
Слуга народу:
- Бужанський М.
- Воронов В.
- Діденко Ю.
- Брагар Є.
- Касай К.
- Мурдій І.
- Перебийніс М.
- Кормишкіна І.
- Савченко О.
- Тарасенко Т.
- Чернявський С.
- Хоменко О.
ПЗЖМ:
- Іоффе Ю.
- Павленко Ю.
- Німченко В.
Відновлення України:
-
Яковенко Є.
Хто з нардепів був відсутній під час голосування за законопроєкт
Слуга народу:
- Беленюк Ж.
- Бунін С.
- Васильєв І.
- Войцехівський В.
- Гетьманцев Д.
- Демченко С.
- Забуранна Л.
- Касай Г.
- Володіна Д.
- Галушко М.
- Гринчук О.
- Зуб В.
- Кальченко С.
- Культенко А.
- Куницький О.
- Литвиненко С.
- Остапенко А.
- Припутень Д.
- Рєпіна Е.
- Руденко О.
- Северин С.
- Кузьміних С.
- Мулик Р.
- Нестеренко К.
- Павлюк М.
- Ткаченко О.
- Халімон П.
- Шпак Л.
- Фролов П.
- Шол М.
Батьківщина:
-
Дубіль В.
Відновлення України:
- Гнатенко В.
- Кісільов І.
- Лукашев О.
- Приходько Н.
- Столар В.
- Ісаєнко Д.
- Мороз В.
- Славицька А.
- Фельдман О.
ПЗЖМ:
- Кальцев В.
- Мамка Г.
- Суркіс Г.
Довіра:
- Вацак Г.
- Горват Р.
- Петьовка В.
- Кіссе А.
- Мінько С.
За майбутнє:
- Герега О.
- Молоток І.
- Скороход А.
- Урбанський А.
- Шаповалов Ю.
Позафракційні:
- Іванісов Р.
- Магера С.
- Торохтій Б.
19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
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