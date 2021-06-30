Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби росіяни 4 рази порушили режим тиші та продовжили обстріли після опівночі

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



У районі Невельського та Красногорівки окупанти застосували заборонені Мінськими угодами 120-мм міномети.



Поблизу Луганського загарбники стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Дрон противника подавили засобами радіоелектронної боротьби.



На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.



З початку доби 30 червня станом на 7:00 у зоні ООС зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.



Біля Золотого-4 окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети.



Неподалік Новоселівки росіяни стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.



Під Новгородським загарбники обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.



Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано.

