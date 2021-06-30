Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби росіяни 4 рази порушили режим тиші та продовжили обстріли після опівночі
У вівторок, 29 червня, російські війська у районі проведення операції Об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
У районі Невельського та Красногорівки окупанти застосували заборонені Мінськими угодами 120-мм міномети.
Поблизу Луганського загарбники стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Дрон противника подавили засобами радіоелектронної боротьби.
На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.
З початку доби 30 червня станом на 7:00 у зоні ООС зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Біля Золотого-4 окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети.
Неподалік Новоселівки росіяни стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
Під Новгородським загарбники обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.
Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано.
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