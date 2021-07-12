Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби росіяни в зоні ООС 8 разів порушили режим "тиші"
У неділю, 11 липня, російські військові у районі проведення операції Об'єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У районі населеного пункту Піски окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Біля Новоселівки загарбники били із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.
Поблизу населеного пункту Нью-Йорк росіяни стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Широкиного російські військові обстрілювали українські позиції з 82-мм мінометів і автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Авдіївки ворог цілив із ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Крім того, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотників із перетином лінії розмежування.
11 липня втрат серед українських захисників унаслідок ворожого вогню не зафіксовано.
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