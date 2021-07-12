Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби росіяни в зоні ООС 8 разів порушили режим "тиші"

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У районі населеного пункту Піски окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.



Біля Новоселівки загарбники били із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.



Поблизу населеного пункту Нью-Йорк росіяни стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Широкиного російські військові обстрілювали українські позиції з 82-мм мінометів і автоматичних станкових гранатометів.



У напрямку Авдіївки ворог цілив із ручних протитанкових і підствольних гранатометів.



Крім того, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотників із перетином лінії розмежування.



11 липня втрат серед українських захисників унаслідок ворожого вогню не зафіксовано.