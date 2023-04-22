Про це ідеться на платформі електронних петицій e-DEM.

Автори петиції зазначають, що починаючи з листопада 2022-го, співробітники СБУ провели ряд обшуків храмів УПЦ. Під час слідчих дій знайшли проросійську літературу, листування з московськими кураторами та паспорти РФ.

"Представники УПЦ МП неодноразово були помічені в колабораціонізмі, зв'язках з окупантами, виправданні російської агресії, українофобських висловлюваннях та інших злочинах проти України. Українці так і не почули від ключових ієрархів УПЦ МП засудження російської агресії", - ідеться у повідомленні.

На думку ініціаторів заборони, функціонування ворожої церкви, яка виконує пропагандистські, шпигунські та інші підривні завдання ворога - це загроза національній безпеці України. Вони зазначають, що станом на березень 2023 року, згідно з соціологічними опитуваннями, понад 60% українців підтримують заборону цієї організації на території України.

Для розгляду ініціативи петиція має набрати 3 тисячі підписів - станом на 22 квітня ідею підтримали не менше 1300 людей.