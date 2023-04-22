Заборонити у Дніпрі церкву Московського патріархату: для розгляду петиції потрібно 3 тисячі підписів
У Дніпрі створили петицію із пропозицією заборонити діяльність УПЦ МП на території міста. Ініціатори вказують, що це колабораціоністська організація, яка де-факто виконує роль структурного підрозділу ФСБ в Україні
Про це ідеться на платформі електронних петицій e-DEM.
Автори петиції зазначають, що починаючи з листопада 2022-го, співробітники СБУ провели ряд обшуків храмів УПЦ. Під час слідчих дій знайшли проросійську літературу, листування з московськими кураторами та паспорти РФ.
"Представники УПЦ МП неодноразово були помічені в колабораціонізмі, зв'язках з окупантами, виправданні російської агресії, українофобських висловлюваннях та інших злочинах проти України. Українці так і не почули від ключових ієрархів УПЦ МП засудження російської агресії", - ідеться у повідомленні.
На думку ініціаторів заборони, функціонування ворожої церкви, яка виконує пропагандистські, шпигунські та інші підривні завдання ворога - це загроза національній безпеці України. Вони зазначають, що станом на березень 2023 року, згідно з соціологічними опитуваннями, понад 60% українців підтримують заборону цієї організації на території України.
Для розгляду ініціативи петиція має набрати 3 тисячі підписів - станом на 22 квітня ідею підтримали не менше 1300 людей.
- Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вимагатиме внесення до порядку денного двох законопроєктів щодо УПЦ (МП) - про заборону церкви, яка афілійована з РФ, та про спрощений перехід громад.
- Служба безпеки України порушила кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя УПЦ МП. Двох священників московського патріархату вдалося обміняти на українських військовослужбовців.
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