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Забрав для окупантів мікроавтобус у ветерана АТО: експоліцейському з Харківщини заочно оголосили підозру в держзраді

27 липня, 2022 середа
18:25
війна з Росією Харківська прокуратура

Експравоохоронцеві, який добровільно перейшов на бік окупантів, заочно оголосили підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, колишній поліцейський добровільно перейшов на бік ворога й почав активно співпрацювати з росіянами, які 9 березня окупували Чкаловську селищну територіальну громаду Харківської області. 

Підозрюваний очолював автомобільну колону російських військових, у якій вони їздили за адресами мисливців та учасників АТО. У мисливців вони відбирали зброю, а учасників АТО змушували їхати на "перевірку". Зокрема, відомо про випадок, коли експоліціянт спільно з представниками країни-агресора забрав мікроавтобус у ветерана АТО "на потреби російської армії".

Тепер колишньому поліцейському заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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