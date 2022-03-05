Забруднення водойм, небезпечні військові відходи та промислові аварії: у Saveecobot з'явилась функція повідомлень про екологічну шкоду довкіллю вніслідок вторгення РФ
Кожен українець може фіксувати злочини окупанта проти довкілля через Saveecobot - для цього в екологічному чат-боті запрацювала функція повідомлення про шкоду, завдану довкіллю України від військових дій
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у Facebook.
Щоб зафіксувати екологічні злочини окупанта та надсилати їх у Міндовкілля чи Державну екологічна інспекція України, необхідно:
- додати чат-бот Saveecobot в Telegram t.me/SaveEcoBot або Viber chats.viber.com/saveecobot
- натиснути кнопку “Повідомити про екозлочин”;
- обрати категорію злочину: забруднення водойм, небезпечні військові відходи, промислові аварії, пошкодження радіаційно небезпечних об’єктів, забруднення ґрунтів, пошкодження зелених насаджень тощо;
- визначити локацію (автоматично або вручну);
- зазначити дату та час фіксування злочину;
- додати фото або відео екозлочину;
- додати короткий опис за бажанням.
"Ми чекаємо інформацію від усіх, хто став свідком таких подій внаслідок незаконних дій окупанта. Ваші повідомлення будуть цінними доказами у судових процесах для відновлення українського довкілля", - йдеться в дописі.
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