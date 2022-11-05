ЗАЕС під'єднали до енергосистеми України
На Запорізькій АЕС закінчили роботи з відновлення системи зовнішнього електропостачання, яка постраждала 2 листопада внаслідок російських обстрілів
Про це інформує пресслужба МАГАТЕ.
Зазначають, що фахівці відремонтували обидві зовнішні лінії електропередач на 750 кВ та 330 кВ. Вони необхідні для подачі електроенергії з української мережі. Відновлення почалося в п'ятницю вдень.
"Близько 22:00 електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", - зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який отримав цю інформацію від групи експертів МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС.
Він додав, що вісім аварійних дизельних генераторів відключили та перевели в режим очікування. Вони забезпечували електропостачання станції.
- 2 листопада російська армія пошкодила дві останні високовольтні лінії зв'язку АЕС, які поєднували її з українською енергосистемою.
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