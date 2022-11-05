ЗАЕС під'єднали до енергосистеми України

Про це інформує пресслужба МАГАТЕ.

Зазначають, що фахівці відремонтували обидві зовнішні лінії електропередач на 750 кВ та 330 кВ. Вони необхідні для подачі електроенергії з української мережі. Відновлення почалося в п'ятницю вдень.

"Близько 22:00 електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", - зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який отримав цю інформацію від групи експертів МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС.

Він додав, що вісім аварійних дизельних генераторів відключили та перевели в режим очікування. Вони забезпечували електропостачання станції.

2 листопада російська армія пошкодила дві останні високовольтні лінії зв'язку АЕС, які поєднували її з українською енергосистемою.