Запорізька АЕС знову повністю знеструмлена через удари росіян

Про обстріл АЕС повідомив Енергоатом у телеграмі.

Зазначається, що о 23:04 2 листопада станція перейшла в режим повного знеструмлення, запустилися усі 20 дизель-генераторів.

"Наразі схема харчування власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які переводяться в холодний стан", - стверджують в Енергоатомі.

Цікаво, що пального для повноцінної роботи станції залишилося на 15 діб.

"Почався зворотний відлік часу", – кажуть в Енергоатомі.

Через окупацію та втручання представників Росатому в роботу ЗАЕС, можливості української сторони щодо підтримки станції в режимі безпеки значно обмежені.

"В черговий раз звертаємося до міжнародної спільноти із закликом невідкладно вжити заходів щодо якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізькій АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!" - зазначили у компанії.

Раніше в Генштабі заявили, що після відступу із ЗАЕС окупанти можуть спровокувати теракт.

Війська РФ влаштували на Запорізькій електростанції екологічну катастрофу, а також змушують працівників підписати контракти із Росатомом.

Збитки від окупації Запорізької електростанції загарбниками вже становлять 28 млрд. грн.

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