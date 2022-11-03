Запорізька АЕС знову повністю знеструмлена через удари росіян
Вчора, 2 листопада, війська РФ пошкодили дві останні високовольтні лінії зв'язку АЕС, які поєднували її з українською енергосистемою
Про обстріл АЕС повідомив Енергоатом у телеграмі.
Зазначається, що о 23:04 2 листопада станція перейшла в режим повного знеструмлення, запустилися усі 20 дизель-генераторів.
"Наразі схема харчування власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які переводяться в холодний стан", - стверджують в Енергоатомі.
Цікаво, що пального для повноцінної роботи станції залишилося на 15 діб.
"Почався зворотний відлік часу", – кажуть в Енергоатомі.
Через окупацію та втручання представників Росатому в роботу ЗАЕС, можливості української сторони щодо підтримки станції в режимі безпеки значно обмежені.
"В черговий раз звертаємося до міжнародної спільноти із закликом невідкладно вжити заходів щодо якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізькій АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!" - зазначили у компанії.
- Раніше в Генштабі заявили, що після відступу із ЗАЕС окупанти можуть спровокувати теракт.
- Війська РФ влаштували на Запорізькій електростанції екологічну катастрофу, а також змушують працівників підписати контракти із Росатомом.
- Збитки від окупації Запорізької електростанції загарбниками вже становлять 28 млрд. грн.
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