Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Враховуючи відсутність у так званої другої армії світу будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків та пропагандистів, противник може ухвалити "непрості рішення". Найбільш ймовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю, із завданням критичних збитків інфраструктурі повернених Україною територій" – сказав Громов.

Він додав, що аналізуючи останні інформаційні вкидання Росії про "брудну бомбу", не виключається також підриви на ЗАЕС.

"Метою провокації є остаточне виведення з ладу АЕС та локальна техногенна катастрофа зі звинуваченням у всьому України. Навіть прогнозовані наслідки катастрофи на ЗАЕС були передбачені росіянами з урахуванням напрямку вітру у західному напрямку", – зазначив бригадний генерал Олексій Громов.