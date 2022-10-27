Підриви ЗАЕС і житлових масивів: Генштаб припускає, що окупанти можуть скоїти низку терактів під час відступу
Російські окупанти можуть влаштувати серію терактів під час відступу з окупованих територій
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
"Враховуючи відсутність у так званої другої армії світу будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків та пропагандистів, противник може ухвалити "непрості рішення". Найбільш ймовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю, із завданням критичних збитків інфраструктурі повернених Україною територій" – сказав Громов.
Він додав, що аналізуючи останні інформаційні вкидання Росії про "брудну бомбу", не виключається також підриви на ЗАЕС.
"Метою провокації є остаточне виведення з ладу АЕС та локальна техногенна катастрофа зі звинуваченням у всьому України. Навіть прогнозовані наслідки катастрофи на ЗАЕС були передбачені росіянами з урахуванням напрямку вітру у західному напрямку", – зазначив бригадний генерал Олексій Громов.
- Нагадаємо, в Генштабі повідомляють, що в ОРДО окупанти планують мобілізувати понад 300 засуджених.
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