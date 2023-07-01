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ЗАЕС замінована, на її території перебувають бойовики з важкою зброєю, - Зеленський

1 липня, 2023 субота
12:57
Війна з Росією Володимир Зеленський

На Запорізькій атомній станції зараз дуже небезпечна і гостра ситуація. Територія замінована та перебуває під контролем близько 500 озброєних бойовиків російської армії

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським журналістам.

"Сьогодні є спеціалісти, які говорять, що на охолодження реакторів має вплив підрив окупантами Каховської ГЕС, є спеціалісти, які це заперечують. Що насправді має вплив? Те, що Запорізька атомна станція замінована. І це факт", - каже Зеленський.

За його словами, МАГАТЕ підтверджують факт мінування території ЗАЕС, однак вони також кажуть, що сам реактор не замінований. Зеленський додав, що, за даними української розвідки, на ЗАЕС присутні близько 500 озброєних солдатів російської армії.

"Є чітке підтвердження від нашої розвідки, що на станції є близько п'яти сотень бойовиків. МАГАТЕ не знає кінцеву кількість, але вони говорять, що є велика кількість бойовиків зі зброєю, з гранатами. Є і важка зброя на території станції. Тому я вважаю, коли є мінування і зброя, тоді є небезпека", - каже він журналістам.

Президент України зазначив, що ГУР має інформацію про плани Росії здійснити викид на АЕС. На його думку, РФ робить усе, щоб заморозити війну в Україні.

"Окремий факт того, що дуже небезпечна і гостра ситуація зараз, - ми отримали від нашої розвідки інформацію про те, що зробити викид є в планах РФ. Усі кроки Росії робляться для того, щоб ми не деокупували наші території, щоб був заморожений конфлікт. Як це можна зробити? Підрив Каховської ГЕС, щоб увесь світ сказав, що це глобальний екологічний виклик і щоб заморозити конфлікт. Це їхня стратегічна ідея. Їм потрібен час, щоб посилити свою армію людьми, зброєю, щоб потім по готовності знову прийти й вбити нас, стерти з лиця землі. Це їхній план з перших днів окупації", - сказав Зеленський.

Президент додав, що росіяни розуміють, що ми не стріляємо по станції, тому вони не можуть просто штучно зробити викид. Для цього вони шукають "формат і момент".

"Це дуже небезпечно і ми про це говоримо так само як і про підрив ГЕС ще рік тому. Ми ділилися нашими даними з розвідками партнерів. Те саме відбувається зараз на Запорізькій станції", - констатував Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

Президент також висловився про нещодавній заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії. За його словами, росіяни не контролюють події навіть всередині своєї країни, тому це має вплив на ситуацію на Запоріжжі.

"Ми з вами маємо ситуацію з неадекватними людьми, які не можуть повністю контролювати процес не тільки на окупованих територіях, але й у себе. Останній хід вагнерівців по території Росії говорить, що вертикаль слабка і вони не контролюють ситуацію всередині. Це складна ситуація, яка говорить про те, що вони в принципі не все розуміють і не все контролюють. І це також має вплив і на ситуацію з Запоріжжям", - зазначив Зеленський.

  • 22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

  • Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

  • Уранці ГУР повідомляло, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

  • Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські війська підготували все для техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

  • 1 липня в Інституті вивчення війни оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС. Аналітики стверджують, що російська армія малоймовірно може вдатися до теракту на Запорізькій АЕС, проте досвід підриву Каховської ГЕС може показати зворотне.

  • У суботу, 1 липня, до столиці з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
журналісти
Володимир Зеленський
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
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