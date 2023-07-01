Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським журналістам.

"Сьогодні є спеціалісти, які говорять, що на охолодження реакторів має вплив підрив окупантами Каховської ГЕС, є спеціалісти, які це заперечують. Що насправді має вплив? Те, що Запорізька атомна станція замінована. І це факт", - каже Зеленський.

За його словами, МАГАТЕ підтверджують факт мінування території ЗАЕС, однак вони також кажуть, що сам реактор не замінований. Зеленський додав, що, за даними української розвідки, на ЗАЕС присутні близько 500 озброєних солдатів російської армії.

"Є чітке підтвердження від нашої розвідки, що на станції є близько п'яти сотень бойовиків. МАГАТЕ не знає кінцеву кількість, але вони говорять, що є велика кількість бойовиків зі зброєю, з гранатами. Є і важка зброя на території станції. Тому я вважаю, коли є мінування і зброя, тоді є небезпека", - каже він журналістам.

Президент України зазначив, що ГУР має інформацію про плани Росії здійснити викид на АЕС. На його думку, РФ робить усе, щоб заморозити війну в Україні.

"Окремий факт того, що дуже небезпечна і гостра ситуація зараз, - ми отримали від нашої розвідки інформацію про те, що зробити викид є в планах РФ. Усі кроки Росії робляться для того, щоб ми не деокупували наші території, щоб був заморожений конфлікт. Як це можна зробити? Підрив Каховської ГЕС, щоб увесь світ сказав, що це глобальний екологічний виклик і щоб заморозити конфлікт. Це їхня стратегічна ідея. Їм потрібен час, щоб посилити свою армію людьми, зброєю, щоб потім по готовності знову прийти й вбити нас, стерти з лиця землі. Це їхній план з перших днів окупації", - сказав Зеленський.

Президент додав, що росіяни розуміють, що ми не стріляємо по станції, тому вони не можуть просто штучно зробити викид. Для цього вони шукають "формат і момент".

"Це дуже небезпечно і ми про це говоримо так само як і про підрив ГЕС ще рік тому. Ми ділилися нашими даними з розвідками партнерів. Те саме відбувається зараз на Запорізькій станції", - констатував Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

Президент також висловився про нещодавній заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії. За його словами, росіяни не контролюють події навіть всередині своєї країни, тому це має вплив на ситуацію на Запоріжжі.

"Ми з вами маємо ситуацію з неадекватними людьми, які не можуть повністю контролювати процес не тільки на окупованих територіях, але й у себе. Останній хід вагнерівців по території Росії говорить, що вертикаль слабка і вони не контролюють ситуацію всередині. Це складна ситуація, яка говорить про те, що вони в принципі не все розуміють і не все контролюють. І це також має вплив і на ситуацію з Запоріжжям", - зазначив Зеленський.