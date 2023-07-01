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В ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій

1 липня, 2023 субота
09:13
Війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

В Інституті вивчення війни стверджують, що російська армія малоймовірно може вдатися до теракту на Запорізькій АЕС, проте досвід підриву Каховської ГЕС може показати зворотне

Про це стало відомо зі звіту.

Зазначається, що наслідки теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для Збройних сил України, тому РФ, імовірно, продовжить далі погрожувати ядерною катастрофою.

"Втім, руйнування Росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС", - зазначили в ISW.

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Західні аналітики також припустили три сценарії РФ щодо можливого результату подій у разі теракту. Зокрема:

  • скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб завадити українському переходу через уже значною мірою осушене водосховище;
  • створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроєктовані таким чином, щоб це було складно зробити;
  • викликати аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

"Жоден із цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, до яких вони призведуть", - наголосили в ISW.

Крім цього, РФ вдається до звичної політики звинувачення України у своїх намірах. У звіті також назвали слова речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила про нібито підготовку України до атаки на ЗАЕС, "абсурдними й типовими для інформаційних операцій Кремля".

"Кремль регулярно вдавався до погроз ядерної ескалації та попереджав про загрози для ЗАЕС, створені здебільшого Росією, у спробах чинити тиск на Україну, щоб та стримала свої військові дії та запобігла подальшій агресії з боку Заходу проти України", - пояснили аналітики.

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У висновку зазначається, що створення загрози аварії на ЗАЕС може використовуватися Росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на півдні, а також для тиску на Захід перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

Уранці ГУР повідомляло, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські війська підготували все для техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

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Запорізька область
Запорізька АЕС
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