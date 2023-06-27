Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський в етері Еспресо.

За його словами, заміновані об'єкти на ЗАЕС, які РФ може підірвати будь-якої миті. Рішення ухвалюватиме вище керівництво Росії, але Федір Веніславський вважає, що негативних наслідків удасться уникнути завдяки позиції Заходу щодо недопущення катастрофи. Також він думає, що в росіян вистачить здорового глузду, щоб не підривати станцію.

"Про ситуацію на ЗАЕС ми знаємо практично в онлайн-режимі з вуст очільників розвідки, керівництва держави, тому жодної інформації точно ніхто не приховує. Громадян готують за інструкціями на випадок непередбачуваних наслідків. Якщо буде інформація за години чи хвилини до потенційної катастрофи, про це поінформують громадяни України. Хоча на сьогоднішній день наша влада та міжнародні партнери вживають усіх зусиль для недопущення негативних наслідків", - наголосив він.