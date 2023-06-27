У Раді запевнили, що в разі катастрофи на ЗАЕС українців поінформують про неї
Про ситуацію на ЗАЕС інформацію не приховують і в разі даних про потенційну катастрофу українців попередять завчасно
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський в етері Еспресо.
За його словами, заміновані об'єкти на ЗАЕС, які РФ може підірвати будь-якої миті. Рішення ухвалюватиме вище керівництво Росії, але Федір Веніславський вважає, що негативних наслідків удасться уникнути завдяки позиції Заходу щодо недопущення катастрофи. Також він думає, що в росіян вистачить здорового глузду, щоб не підривати станцію.
"Про ситуацію на ЗАЕС ми знаємо практично в онлайн-режимі з вуст очільників розвідки, керівництва держави, тому жодної інформації точно ніхто не приховує. Громадян готують за інструкціями на випадок непередбачуваних наслідків. Якщо буде інформація за години чи хвилини до потенційної катастрофи, про це поінформують громадяни України. Хоча на сьогоднішній день наша влада та міжнародні партнери вживають усіх зусиль для недопущення негативних наслідків", - наголосив він.
- Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.
- 22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.
- Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.
- У разі терористичного акту на Запорізькій АЕС в Енергодарі окупаційне військо РФ не зможе контролювати його наслідки. Ймовірно, сигналами про підготовку до диверсій на станції, росіяни намагаються спонукати ЗСУ відмовитися від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
- Міністерство охорони здоров'я попередило, що неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя.
- Також МВС розгорнуло штаби для допомоги, а рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.
- Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.
- 25 червня Зеленський провів розмови з Байденом, Трюдо та Дудою, зважаючи на те, що "світ недостатньо реагує на ситуацію на ЗАЕС".
- Дніпропетровщина готується до можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак під час брифінгу.
- Голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк зазначив, що план дій щодо евакуації людей на випадок вибуху на ЗАЕС затверджено та відпрацьовано.
- Влада Запорізької області проводить координаційні заходи та розробляє моделі потенційної евакуації людей через загрозу теракту росіян на Запорізькій АЕС.
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