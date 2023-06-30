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"Ще жодного разу росіяни просто так нічого не заміновували": офіцер ЗСУ Лапін про високу загрозу підриву ЗАЕС

30 червня, 2023 п'ятниця
21:10
Війна з Росією ЗАЕС

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що ймовірність теракту на ЗАЕС дуже висока, адже ситуація з мінування дуже схожа до підриву росіянами Каховської ГЕС

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ситуація з ЗАЕС схожа до тієї, що була з Каховською ГЕС і я це неодноразово повторював. Зокрема, якщо росіяни завезли й замінували АЕС, то просто дивитись на вибухівку вони не будуть. Ще жодного разу не було ситуації коли росіяни щось замінували, а потім розмінували й пішли. Це факт, який жодного разу не був спростований. Вони підірвуть ЗАЕС. Тому ситуація з Запорізькою АЕС дуже серйозна", - пояснив Лапін.

Офіцер ЗСУ наголосив, що реакція західних партнерів на мінування ЗАЕС повинна бути жорсткішою.

"Мені дуже дивна реакція західних партнерів щодо ЗАЕС. Вони дуже кволо прореагували на технологічну катастрофу з Каховською ГЕС. Зараз на тлі замінування ЗАЕС навіть Росатом не потрапив під санкції, а МАГАТЕ приїхали, провели огляд і поїхали. Найстрашніше в цьому те, що така кволість наших партнерів розвʼязує руки росіянам і вони готуються підірвати АЕС", - додав він.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

Уранці ГУР повідомляло, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські війська підготували все для техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС

Росія
російська армія
тероризм
окуповані території
окупанти
Енергодар
ядерна війна
ядерна небезпека
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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