ЗАЕС знову підключили до української електромережі

Про це він пише у своєму twitter.

Гроссі розповів, що представники місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС повідомили про відновлення зовнішнього електроживлення. Ранкове відключення енергії на станції було пов'язане з обстрілом росіян.

Гроссі черговий раз наголосив на необхідності демілітаризації та створення безпечної зони навколо ЗАЕС.

12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. В результаті обстрілу Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою.

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