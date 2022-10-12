ЗАЕС знову підключили до української електромережі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС відновили електропостачання
Про це він пише у своєму twitter.
Гроссі розповів, що представники місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС повідомили про відновлення зовнішнього електроживлення. Ранкове відключення енергії на станції було пов'язане з обстрілом росіян.
Гроссі черговий раз наголосив на необхідності демілітаризації та створення безпечної зони навколо ЗАЕС.
- 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. В результаті обстрілу Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою.
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