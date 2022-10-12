ЗАЕС повністю знеструмлена, – Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом у фейсбук.

"12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до інформації, Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів Компанії.

"Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії. Окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою", - наголосили в Енергоатомі.

15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.

26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.

30 вересня Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка повідомив, що окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом, щоб і надалі працювати на станції.

Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.

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