Загарбники готують у Маріуполі підрозділи для атак на Вугледар, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі загарбницькі війська збирають солдатів та техніку, щоб потім укомплектовані підрозділи кинути під Вугледар
Про це повідомляє радника мера Маріуполя Петро Андрющенко в telegram.
За вихідні у селах на півночі від Маріуполя побільшало російських окупантів, каже він. Орієнтовна загальна кількість до 4 тисяч.
"Окрім того, проходить доукомплектування підрозділів ворога, за припискою з Луганської області на півночі від Маріуполя. За словами самих окупантів, на місці готують підрозділи для атаки на Вугледар. Загальна кількість контингенту на доукомплектованні 3-5 тисяч поки живих окупантів", - зауважив Андрющенко.
Також ворожі війська розпочали накопичення техніки наступального характеру навколо Маріуполя.
"Вугледар звучить достатньо часто аби зробити висновок про підготовку відповідного наступу окупантів", - зазначив Андрющенко.
Він також додав, що у Маріуполі критична ситуація з медициною. Щоб отримати так звану "державну страховку" від окупантів, потрібен російський паспорт.
В окупованому місті залишився єдиний лікар-ендокринолог, який веде прийом лише до опівдня. Також діє лише одне ЛОР-відділення.
"При тому, знов розгорнуто військові шпиталі на базі працюючих стаціонарів. Наслідки - вичерпання запасів плазми та крові (для цивільних майже недоступно тепер), нестача койко-місць цивільним. Смертність зростає", - додав радник мера.
- Раніше стало відомо, що російські терористи, які перебувають у тимчасово окупованому Маріуполі, створили вертолітну базу на Азовсталі
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