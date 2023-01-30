Загарбники готують у Маріуполі підрозділи для атак на Вугледар, - Андрющенко

Про це повідомляє радника мера Маріуполя Петро Андрющенко в telegram.

За вихідні у селах на півночі від Маріуполя побільшало російських окупантів, каже він. Орієнтовна загальна кількість до 4 тисяч.

"Окрім того, проходить доукомплектування підрозділів ворога, за припискою з Луганської області на півночі від Маріуполя. За словами самих окупантів, на місці готують підрозділи для атаки на Вугледар. Загальна кількість контингенту на доукомплектованні 3-5 тисяч поки живих окупантів", - зауважив Андрющенко.

Також ворожі війська розпочали накопичення техніки наступального характеру навколо Маріуполя.

"Вугледар звучить достатньо часто аби зробити висновок про підготовку відповідного наступу окупантів", - зазначив Андрющенко.

Він також додав, що у Маріуполі критична ситуація з медициною. Щоб отримати так звану "державну страховку" від окупантів, потрібен російський паспорт.

В окупованому місті залишився єдиний лікар-ендокринолог, який веде прийом лише до опівдня. Також діє лише одне ЛОР-відділення.

"При тому, знов розгорнуто військові шпиталі на базі працюючих стаціонарів. Наслідки - вичерпання запасів плазми та крові (для цивільних майже недоступно тепер), нестача койко-місць цивільним. Смертність зростає", - додав радник мера.

Раніше стало відомо, що російські терористи, які перебувають у тимчасово окупованому Маріуполі, створили вертолітну базу на Азовсталі

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