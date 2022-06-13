Загарбники намагаються оточити українських військових у районі Лисичанська і Сєверодонецька, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 понеділка 13 червня.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав", - розповіли у Генштабі.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, загарбники мають суттєві проблеми з комплектуванням штурмових підрозділів на територіях Донецької та Луганської областей.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали українські позиції зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

"Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, успіху не мав", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники активних дій не вели, проте стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, щоб завадити перекиданню українських військ на інші напрямки.

На Слов'янському напрямку окупанти намагалися провести штурм у Богородичному, проте успіху не мали, відступили і закріплюються у північно-західній частині населеного пункту.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів і гранатометів райони Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем'яч Чернігівської області.

"Підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку", - зазначає Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку окупанти систематично обстрілюють українські позиції, вдосконалюють свої оборонні споруди і ведуть повітряну розвідку.

На Харківському напрямку загарбники зосередилися на перешкоджанні постачанню підрозділів української армії, які діють на Слов'янському напрямку.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосередили зусилля на розвідці, контрбатарейній боротьбі, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань і протиповітряної оборони, інженерному обладнанні позицій.

На Криворізькому напрямку ворог продовжує посилювати угруповання військ.

На Волинському, Поліському та Бессарабському напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

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