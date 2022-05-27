Загарбники обстріляли житлові будинки Покровська з "іскандерів", є постраждалі, - заступниця мера Ідрісова

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



Заступниця міського голови прокоментувала ситуацію у місті: "Позавчора, 25 травня, місто зазнало обстрілів "іскандерами", пошкоджені залізнична інфраструктура та житлові будинки. Не відомо, що там бачили рашисти, можливо, у мирних жителях побачили військові об'єкти. Постраждало шість містян, які отримали осколкові поранення і неврологічні шоки, їм надається допомога. Також одна людина була важко поранена, у якої вибило щелепу і постраждали очі, зараз вона перебуває у медикаментозному сні".



Ідрісова зазначила, що біля міста Покровська у 20 кілометровій зоні точаться жорстокі бої.



"Від постійних обстрілів, авіанальотів, фосфорних бомб потерпають Мар'їнка, Авдіївка Покровського району, тому ми дуже близько знаходимося і чуємо всі ці вибухи. Ми намагаємося жити мирним життям. Люди продовжують евакуйовуватися, але частина і повертається"- додала заступниця мера.



Також Маргарита Ідрісова наголосила, що міська адміністрація закликає людей не повертатися до міста тому, що ситуація складна, але контрольована.

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